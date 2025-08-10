Milan, oltre 100 milioni tra Tonali e Thiaw dal Newcastle
Negli ultimi due anni, il Milan ha incassato oltre 100 milioni di euro dal Newcastle grazie alle cessioni di Sandro Tonali nell'estate 2023 e quella imminente di Malick Thiaw: il centrocampista venne venduto per 58,9 milioni di euro più bonus (più percentuale sulla futura rivendita), mentre nelle ultime ore rossoneri e inglesi hanno trovato un accordo per il difensore tedesco sulla base di 38 milioni di euro più quattro milioni di bonus.
TRATTATIVA CHIUSA
Dopo il pareggio del Milan quest'oggi contro il Leeds, il mercato in uscita dei rossoneri ha preso una forte direzione. Infatti, è ormai definito il futuro di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Come riportato dalla nostra redazione, svelate le cifre ufficiali dell'operazione: affare da 42 milioni totali (38+4), con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro.
