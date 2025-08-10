Allegri conferma: "Ho vista una bella energia, meravigliato da Jashari"

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti. Jashari? Mi sono meravigliato per come ha fatto, perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo": così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo il pari contro il Leeds in amichevole. "C'è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan - avverte il tecnico rossonero - deve essere vincere le partite".

Poi, sulla possibilità concreta che Thiaw venga ceduto al Newcastle per 40 milioni di euro, spiega: "I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo". (ANSA).