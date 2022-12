Francia, Lloris: "Io il punto debole della Francia? Non rispondo ai media"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere della Francia Hugo Lloris ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l'Inghilterra: "Io il punto debole della Francia? Non rispondo in conferenza stampa, non attraverso i media. La cosa più importante resta il campo. Non abbiamo necessariamente bisogno di motivazioni esterne per un quarto di finale di Coppa del Mondo. Loro hanno la loro opinione, noi dovremo rispondere in campo".