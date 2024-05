Francia, Maignan atteso mercoledì nel ritiro pre-Europeo a Clairefontaine

Il portiere rossonero era stato convocato dalla Francia per Euro 2024, ma considerato in dubbio in merito a una lussazione del quinto dito della mano sinistra, infatti ieri ha saltato l'ultima partita di campionato del Milan contro la Salernitana. Le ultime informazioni sul suo conto, provenienti direttamente dalla Francia, sono però positive ed escludono, al momento l'ipotesi che l'estremo difensore del Milan possa saltare l'Europeo.

Come riferito da Téléfoot , Mike Maignan è atteso mercoledì con il resto della nazionale francese nel ritiro di Clairefontaine in vista dell'Europeo per proseguire il suo recupero, cominciato in questi giorni a Milanello. Buone notizie per Didier Deschamps e il suo staff, ma resta da vedere se sarà al 100% per l'inizio del torneo.