Francia, Maignan è il nuovo leader: il portiere molto apprezzato nello spogliatoio

Dopo un Europeo complessivamente deludente - più nel gioco che nei risultati - la Francia di Didier Deschamps tornerà in campo per le partite di Nations League contro ltalia e Belgio. Due sfide durante le quali diversi giocatori sono particolarmente attesi: Kylian Mbappé, che deve dare risposte dopo aver giocato un pessimo torneo continentale, ma anche l'esordiente Michael Olise e Bradley Barcola, chiamato a confermare il suo ottimo inizio di stagione.

Sarà anche un'occasione importante per consolidare il gruppo che sarà, molto probabilmente, quello che disputerà il prossimo Mondiale tra poco meno di due anni. Didier Deschamps ha quindi già bisogno di certezze, ma anche di leader, in un gruppo che sembra esserne privo dopo gli addii di Lloris e Giroud. Durante gli Europei, secondo L'Equipe, c'è un giocatore che ha guadagnato posizioni in questo senso: si tratta di Mike Maignan, diventato ormai un giocatore chiave nello spogliatoio.