Francia, Maignan festeggia sui social il passaggio agli ottavi di Euro2024

Nel pomeriggio di ieri, con il pareggio per 1 a 1 contro la Polonia, la Francia dei rossoneri Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan si è qualificata agli ottavi di finale di Euro2024 terminando il Girone D al secondo posto dietro la sorpresa Austria. Nonostante questo, comunque, in patria sono rimasti particolarmente delusi da un risultato del genere, anche se l'importante era il passaggio del turno, il come è stato un di più.

In competizioni del genere, comunque, anche risultati che sembrano essere scontati non lo sono assolutamente, ed è forse anche per questo che Maignan ha dato un valore importante a questa qualificazione festeggiandola con una carrellata di foto, le più belle di questa sua fase a gironi, pubblicate sul sui profili social ufficiali.

La pagella di Mike Maignan a cura di MilanNews.it post Francia-Polonia. VOTO 6: "A dirla tutta non è particolarmente impegnato nel corso della gara: dopo il pareggio la Polonia crea qualche situazione pericolosa ma il portiere non viene coinvolto. Para il rigore a Lewandowski ma le finte al limite del regolamento del capitano polacco lo inducono a compiere una parata irregolare per Guida: indovina anche la ripetizione ma questa volta l'attaccante del Barcellona è preciso".