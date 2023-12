Frase choc a Padova contro una giovane arbitra. Milan contro la violanza sulle donne: "Ogni giorno è il giorno giusto per dire: basta!"

In riposta ad un articolo del Corriere della Sera del Veneto (Padova, la frase choc del tifoso di basket contro una giovane arbitra: «Devi fare la fine di Giulia»), il Milan si schiera contro la violenza sulle donne attraverso il proprio profilo X: "Ogni giorno, ci imbattiamo in casi di violenza di genere, nello sport come in altri contesti. Ogni giorno, un numero ancora maggiore di casi passa inosservato. Ogni giorno è il giorno giusto per dire: basta!".