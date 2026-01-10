Fullkrug dall'inizio? Allegri: "Domattina deciderò: i quattro davanti stanno tutti bene!"

vedi letture

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Domani Fullkrug dall'inizio? Sul Milan c'è troppa pressione?

"Non è che domani si decide una stagione. Ecco perché dico che l'importante è dare continuità e stare dentro l'obiettivo. Bisogna pensare a lavorare partita per partita. Avremo un cammino difficile. Non dimentichiamoci, l'ho detto prima di Verona, nelle 9 dopo Verona abbiamo 6 trasferte e 3 in casa. Dobbiamo rimanere calmi e cercare di fare più punti possibile. Fullkrug? Domattina deciderò. Di questi quattro davanti stanno tutti bene, ne giocheranno due. Mi danno la possibilità di fare scelte e soluzioni diverse".