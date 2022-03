Furlani: "Il Milan andava verso la bancarotta, la situazine finanziaria era pessima"

MilanNews.it

Giorgio Furlani, uomo di riferimento di Elliott e consigliere del club, ha parlato così sulla vecchia situazione della società al Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times: "Siamo partiti come finanziatori, dopo un anno però il Milan e il suo proprietario era difficoltà finanziarie, quindi siamo dovuti entrare e stabilizzare la barca. Abbiamo trovato una situazione disastrosa, il club andava verso la bancarotta da un punto di vista della cassa, la situazione finanziaria era pessima. Abbiamo ricevuto la squalifica dalle coppe dall’Uefa, non c’era leadership né management e pure i risultati erano piuttosto brutti. Questa è la situazione che abbiamo trovato entrando nel Milan". Queste le dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza.