Futuro di San Siro, il consigliere Pd: "Un ulteriore regalo ai fondi speculativi"

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Il prezzo di vendita dello stadio di San Siro da parte del Comune a Inter e Milan potrebbe scendere di circa 30 milioni di euro, passando così dai 197 milioni stabiliti dall'Agenzia delle entrate a 160. Una cifra che, come riportato da Repubblica parlando delle ultime fasi dell'accordo tra Comune e club, riguarda le bonifiche e altri costi accessori a cui dovrebbe provvedere l'amministrazione. Un'ipotesi che non piace a quei consiglieri comunali di maggioranza che già sono critici sulla vendita dello stadio ai club e che hanno già espresso il loro voto contrario in Consiglio comunale.

La delibera arriverà in aula a settembre. Il consigliere Pd Alessandro Giungi ha commentato: "Davvero sconcerta la notizia secondo cui il Comune sarebbe intenzionato a scalare 30 milioni di euro dai 197 che i fondi immobiliari che controllano Milan e Inter pagheranno per la proprietà di San Siro e delle aree limitrofe- E che questi 30 milioni, secondo una miope lettura, sarebbero 'dovuti' in quanto la legge sugli stadi pone a carico del Comune i costi di bonifica per la realizzazione di un nuovo impianto". Secondo Giungi infatti "non lo impone nessuno di utilizzare tale normativa", inoltre "se i fondi invece ne chiedono l'applicazione, dovrebbe essere ancora più chiara l'assenza di un qualsivoglia interesse pubblico in tutta l'operazione.