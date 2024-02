Futuro in Italia? Zidane non esclude niente: "Può succedere di tutto"

A margine della presentazione del docufilm dedicato a Marcello Lippi, la leggenda francese Zinedine Zidane è stato intervistato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore del Real Madrid, fra presente ma soprattutto futuro.

"Come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti. Lippi è stato il primo che ha creduto in me, mi ha fatto venire alla Juve e sono diventato quello che sono grazie a lui. Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno".