Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla situazione in casa Napoli dopo le dichiarazioni di Edorado De Laurentiis: "Bisogna assumersi la responsabilità di quello che si dice. Edoardo De Laurentiis lo deve fare dopo la sua uscita di ieri. Vediamo ora come reagirà la squadra, che se non vince a Milano diventa tosta".