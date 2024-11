Gabbia a DAZN: "La difesa non sono solo io, i miei compagni stanno facendo un grandissimo lavoro"

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro l'Empoli per 3-0:

Dopo il rinnovo, la vittoria contro l'Empoli

"Sono molto contento per la partita di oggi. La focalizzazione è tornata sulla partita di oggi, sono contento per l'approccio, abbiamo seguito le indicazioni del mister e sono contento della vittoria".

Ambrosini ha speso belle parole nei tuoi confronti

"Sicuramente fa molto piacere, perché lo dice una persona che rispetto molto e che vedevo in quel Milan dallo stadio. Sicuramente è un grandissimo piacere. Ci tengo a dire che non ci sono solo io in difesa ma tanti compagni che fanno un grandissimo lavoro. Emerson è stato fondamentale, Malick ha fatto una grande partita. Ma anche chi sta trovando meno spazio ma negli allenamenti è determinante. In settimana ci alleniamo molto forte, siamo tutti concentrati. Il merito non è solo mio ma di tutti i compagni se non abbiamo subito gol".

Qual è il tuo compagno di reparto ideale?

"Su questo discorso il mister l'ha già detto. Lui sceglie i giocatori in base a quelli che reputa più congrui per quella partita. Quest'anno dietro siamo un quartetto di centrali che si stimola e si aiuta. Il mister poi cerca la soluzione migliore a seconda della partita. Con tutti i compagni di reparto mi trovo bene e ho confidenza. A parte Pavlovic con gli altri sono anni che gioco assieme, ma anche Pavlovic è un ragazzo che si è integrato e quando gioca fa bene".