Gabbia a DAZN: "Su Nkunku per noi era rigore. Chris avrebbe calciato, ha molta personalità. Su Allegri..."

vedi letture

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Era rigore su Nkunku?

“Una situazione che secondo noi, gruppo squadra del Milan, è rigore. Poi le scelte vengono fatte da altre persone, gli arbitri hano visto un’altra cosa. Fortunatamente oggi il lavoro di squadra ci ha permesso di vincere ugualmente la partita. Inutile rimuginare sull’episodio. Mi dispiace per Chris (Nkunku, ndr), perché avrebbe tirato lui, ci tenevo che alla prima a San Siro si sbloccasse”.

Ha personalità Nkunku?

“Molta, è un giocatore fortissimo. Non lo scopro io. La carriera che ha fatto fa capire che ha personalità da vendere. Ce lo godiamo”.

Allegri e l’episodio della giacca:

“Sicuramente la reazione del mister è quella che abbiamo avuto tutti noi. Ma in campo dobbiamo essere più equilibrati. Ma il mister ed il suo staff sono stati lì fino all’ultimo minuto a stimolarci, a dirci una cosa in più. Siamo felici ed onorati di averli con noi. Dobbiamo seguire tutti i loro consigli per fare bene in stagione”.

Su Maignan:

“Era molto dispiaciuto per aver lasciato il campo oggi, ci teneva ad aiutare la squadra a vincere la partita. Farà degli esami in settimana e vedremo l’entità. Sono molto dispiaciuto per Mike, so il professionista che è e dà davvero tutto. Ci aiuta. Ci tengo anche a fare i complimenti a Terracciano, è entrato molto bene. Ha dimostrato di avere grande esperienza, ci ha dato un grande aiuto”.

Cosa vedi di nuovo nella fase difensiva?

“Oggi, ma anche a Lecce, abbiamo dato risposte positive in primis a noi stessi. Abbiamo lavorato veramente da squadra, ci tengo a fare i complimenti a Santi, a Loftus, a Pulisic. Da davanti ci hanno dato una mano con un pressing feroce che ci ha agevolato la vita dietro. È davvero un lavoro di squadra, il mister spinge su questo e sta martellando ogni giorno. Noi abbiamo voglia di migliorare e di spingerci sempre più in là”.