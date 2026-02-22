Gabbia a Sky: "Siamo delusi. Valenti? Inutile creare polemiche. Grandissimo abbraccio a Ruben"

Matteo Gabbia, difensore del Milan che oggi non è sceso in campo per un fastidio muscolare, è stato intervistato a Sky Sport 24 dopo Milan-Parma 0-1. Le sue dichiarazioni.

Bisogna tirarsi su il morale?

"Serata che non è iniziata bene e che è finita per una sconfitta che è la cosa che fa più male. Ci tengo io, come tutta la squadra, a mandare un grosso in bocca al lupo a Ruben perchè è per noi fondamentale ed è un ragazzo d'oro: ci dispiace moltissimo, gli mandiamo un grandissimo abbraccio e lo aspettiamo presto"

Qualche dubbio sul gol del Parma: cosa ti senti di dire?

"Noi siamo delusi dalla partita, dalla sconfitta. Poi dobbiamo avere la lucidità di non farci scalfire da queste situazioni: gli arbitri sono in campo per fare il loro meglio, devono decidere, non sempre ci sono situazioni facili. Non dobbiamo perdere energie su queste cose: dobbiamo concentrarci per fare il meglio possibile sulle cose che ci dice lo staff. Inutile creare polemiche adesso"

C'è un filo rosso in queste prestazioni negative con le piccole?

"Difficile dirlo. Ci sono state delle prestazioni con squadre meno blasonate, come Cagliari o Verona, dove poi siamo riusciti a fare bellissime partite. Dispiace che questa sera non siamo riusciti a fare gol e a portarci a casa i tre punti"

Per il primo posto avete abdicato?

"Come noi diciamo sempre, dobbiamo pensare a noi stessi e avere la lucidità di migliorare e far meglio ogni giorno. Alla fine dell'anno tireremo le somme di quanto fatto da noi e dalle altre squadre"