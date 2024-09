Gabbia ancora titolare, Fonseca: "Porta leadership e ha un buon timing nelle decisioni"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce:



Gabbia ancora titolare

"Gabbia porta leadership, è un giocatore focalizzato, concentrato e responsabile. Penso che abbia un buon timing, buone decisioni anche in fase offensiva. È importante avere una linea difensiva stabile, con fiducia. Per questo non ho cambiato".

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti

Arbitro: Zufferli di Udine.