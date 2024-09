Fonseca a Sky: "Morata voleva giocare, è un momento importante per dare continuità"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce:

70mila spettatori a San Siro

"I nostri tifosi portano sempre qui grande amore. Ovviamente dopo il derby sono più fiduciosi come lo siamo noi. E noi vogliamo rendere i nostri tifosi orgogliosi".

Morata in campo

"Vogliamo dare continuità. Ieri c'era il dubbio su Morata, oggi abbiamo fatto una valutazione e abbiamo parlato col giocatore. Voleva giocare ed è un momento importante per dare continuità, stabilizzare la squadra. Sarà una partita diversa oggi".

Leao capitano

"Col tempo spiegherò perché diversi giocatori possono portare la fascia di capitano. Oggi tocca a Rafa, ma possiamo averne altri".

Gabbia ancora titolare

"Gabbia porta leadership, è un giocatore focalizzato, concentrato e responsabile. Penso che abbia un buon timing, buone decisioni anche in fase offensiva. È importante avere una linea difensiva stabile, con fiducia. Per questo non ho cambiato".