Gabbia: "Quando si cambia allenatore c'è bisogno di tempo, noi stiamo cercando di accorciare questo tempo"

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nella quale ha spiegato come procede il lavoro a Milanello con Ruben Amorim

Intervistato da DAZN, Matteo Gabbia ha commentato così come procede il lavoro a Milanello dopo l'arrivo in panchina di Ruben Amorim:

Come procede il lavoro con Ruben Amorim?

"Il lavoro procede bene. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma anche consapevoli che dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. La stagione è appena iniziata, quando cambi allenatore c'è sempre bisogno di un po' di tempo. Noi stiamo cercando di accorciare questi tempi, con il lavoro e la dedizione si vedranno le cose su cui stiamo lavorando".

Come state lavorando sulla difesa?

"Il mister sta cercando di trovare la quadra da un punto di vista difensivo a livello di squadra. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a come eravamo abituati. Stiamo cercando poi di eliminare qualche pecca che abbiamo avuto in questo inizio di stagione. Siamo vogliosi di seguire il mister, di allenarci bene di migliorare anche dal punto di vista difensivo".