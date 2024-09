Gabbia verso la titolarità anche in vista della partita contro il Lecce

Oramai il Milan non può fare a meno di Matteo Gabbia. Il gol decisivo segnato nel derby contro l'Inter, arrivato in coda a una prestazione perfetta a livello difensivo, è solo la conferma di quanto si sta osservando da gennaio 2023, ovvero da quando il centrale classe 1999 è rientrato dal prestito al Villarreal. Oggi Gabbia è un altro giocatore e nelle due sole presenze di quest'anno, coincise con le uniche vittorie rossonere, ha dimostrato che i suoi sei mesi nella seconda parte di stagione scorsa non sono stati un fuoco di paglia.

Ora da quarta scelta, il numero 46 si ritrova titolare e anzi saranno gli altri difensori della rosa a ruotare accanto a lui. O almeno questo è quello che succederà, secondo la Gazzetta dello Sport, a partire dalla prossima gara che il Milan giocherà venerdì a San Siro contro il Lecce. Gabbia sarà titolare e con lui giocherà uno tra Tomori e Pavlovic, più probabilmente il serbo. Senza considerare che adesso è recuperato anche Malick Thiaw.