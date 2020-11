Fabio Galante, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Simon Kjaer, tra le rivelazioni più belle di questo Milan: "Per rendimento, crescita, personalità, si è imposto alla grande. Lui e Ibra sono gli uomini spogliatoio, è un bel traguardo per questo giocatore, all'inizio non aveva grandi sponsor ma ha dimostrato grande valore".