Galeone: "Mi aspettavo prendessero Allegri già dopo Fonseca. Belll’errore non farlo"

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, si è così espresso a Repubblica sul Milan: "Mi aspettavo lo prendessero già dopo Fonseca, bell’errore non farlo. In questo Milan costruito bene da centrocampo in su è proprio la difesa che non mi convince, sia come reparto che come singoli: lì a Max serve tempo e forse uomini".

Campo, palestra e riscatto: Nkunku vuole conquistare il Milan

Valutata la sua condizione fisica nei test della scorsa settimana, lo staff medico del Milan ha deciso di preparare un piano ad hoc per Christopher Nkunku per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto ai compagni rimasti a Milanello, ma sedute sia in palestra che sul campo con carichi personalizzati. L'obiettivo è quello di mettere benzina nei muscoli senza appesantirli, anche perché il francese fa dell'esplosività la sua caratteristica più pregiata.

Eppure non ne ha voluto sentire nel corso di questa sosta, dove spesso si è presentato a Milanello anche in occasione di qualche giorno libero per non perdere tempo. Nkunku vuole conquistare il Milan, vuole sfruttare al meglio l'occasione che gli è stata concessa, motivo per il quale non vuole lasciare nulla al caso, convinto che quello rossonero possa essere l'ambiente e il club perfetto con il quale tornare a incidere e vincere trofei. Ovvero quello che gli è sempre riuscito bene nel corso della sua carriera.