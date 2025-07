Galeone: "Vlahovic non riesce a stoppare un pallone. E guadagna 1 milione al mese"

Uno degli sponsor e difensori di Massimiliano Allegri, da sempre, è l'ex tecnico Giovanni Galeone che, per il tecnico livornese suo pupillo, ha sempre speso parole dolci e in difesa del suo operato. Questa mattina Galeone è stato intervistato sulle pagine di Libero e ha affrontato la situazione panchine di diverse realtà: è partito dalla Nazionale con Gattuso, ha continuato con Allegri al Milan ed è arrivato a Gasperini passando da Napoli, Inter e Juventus. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Galeone parlando della Juventus e di Igor Tudor ha espresso il suo parere negativo su Dusan Vlahovic: "Tudor faticherà, però recupera Bremer dietro e David è un ottimo acquisto. Il problema è Vlahovic: ho sempre amato i calciatori croati o serbi, quelli il cui cognome finisce in “ic”. Ma Dusan è tecnicamente a zero, non riesce a stoppare un pallone. E guadagna un milione al mese. Per questo dico: i fondamentali vanno curati sempre".