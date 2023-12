Galli su Maldini: "Si è tolto qualche sassolino, ma non è stato il momento giusto perchè adesso serve tranquillità nell'ambiente"

vedi letture

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma questa sera contro il Frosinone alle 20:45 a San Siro. La vicenda che ha riguardato i rossoneri e in particolare Paolo Maldini ha creato idee, analisi e commenti da parte di tutti i tifosi e addetti ai lavori. Ne ha parlato anche l'ex storico difensore rossonero, Filippo Galli, intervistato da Pierluigi Pardo a Radio 24.

Questa le dichiarazioni su Paolo Maldini da parte di Galli: "Spiace solo per il momento, secondo me non era il giusto momento considerato il club e le difficoltà che sta avendo adesso. Io parlo da tifoso rossonero, bisogna cercare di dare più tranquillità possibile a squadra e ambiente, poi ovviamente il fatto di essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa non si discute, ma non era secondo me il momento giusto per il bene del Milan".