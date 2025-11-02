Galli su Milan-Roma: "I rossoneri non sono i favoriti, questa Roma è forte"

vedi letture

Filippo Galli, ex difensore del Milan, oggi allenatore e dirigente, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7. Di seguito un estratto delle sue parole a poche ore dal big-match di San Siro tra Milan e Roma:

Che Milan troverà la Roma a San Siro?

“Quello dell’altra sera, contro l’Atalanta, mi è sembrato un Milan un po’ scarico rispetto alle ultime domeniche. La mancanza di Rabiot e Pulisic non hanno permesso di fare un certo turnover, quindi vedo un Milan un po’ affaticato. Leao è sempre un po’ incostante, Gimenez invece è il peggior avversario di sé stesso: non riesce ad andare in gol e ha problemi emotivi, psicologici, che non gli permettono di stare sereno e fare ciò che potrebbe fare. Il Milan non gode dei favori del pronostico, considerando anche che la Roma è prima in classifica. La Roma è forte, sta crescendo tanto sotto il profilo della proposta del gioco. Anche loro però hanno un problema del gol, nonostante Dovbyk abbia segnato nell’ultima partita“.