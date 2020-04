Galliani: "Anche i top club europei rischiano la bancarotta"

Intervenuto a Top Calcio 24, Adriano Galliani ha parlato della situazione campionati e della ripresa: "In Inghilterra non pensano di iniziare prima di metà di giugno. Noi siamo fermi dall'inizio di marzo. Un discorso è ripartite per un po di partite, un conto per 17-18 partite per chi ha le coppe europee"

Su una possibile crisi economica: "I conti di A e B stra-saltano per aria. Tra debiti e la perdita di ricavi sarà un disastro. Parlo anche di top club europei che rischiano la bancarotta. Il Barcellona ha un museo con un negozio che fatturava 50 milioni di euro. Nessuno è in grado di reggere una non conclusione del campionato"