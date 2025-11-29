Galliani racconta il primo incontro di Allegri con Berlusconi ad Arcore: "Lo istruii per bene sulle cose da dire e quelle su cui sorvolare"

Ieri è stato presentato un volumetto di Giuseppe Alberto Falci, giornalista del Corriere della Sera, dal titolo "A corto muso". Il protagonista del libro è ovviamente Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan. All'interno è presente anche il risultato di un sondaggio sulla popolarità del tecnico del Milan: il 36%, appena sotto quello della premier Giorgia Meloni. Lo riferisce Il Giornale.

Presente alla presentazione di ieri anche Adriano Galliani, ex ad rossonero che nel 2010 ha portato per la prima volta Allegri sulla panchina del Milan, il quale ha rievocato anche le telefonate in cui l'allenatore livornese gli chiedeva di "cedere Ronaldinho che arrivava tardi agli allenamenti". Decisivo fu ovviamente il primo incontro con Silvio Berlusconi ad Arcore: "Lo istruii per bene sulle cose da dire e quelle su cui sorvolare. Alla fine Silvio mi chiamò in disparte e mi disse: va bene, prendiamolo. E con Max nei 4 anni arrivò sempre la qualificazione Champions".

