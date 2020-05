Galliani smentisce: "Mai aderito a proposta per Serie C a 20 squadre"

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Smentisco in modo totale e assoluto di aver entusiasticamente aderito a una proposta per una Serie C a 20 squadre". E' quanto dichiara l'ad del Monza, Adriano Galliani, in merito ad alcune ricostruzioni di stampa. "Non faccio parte del Consiglio federale - spiega all'ANSA il senatore di Forza Italia -, non ho mai fatto nessuna proposta per la riforma del calcio italiano ad alcun consigliere, a partire dal presidente federale Gravina. Mi occupo del Monza, la squadra della città dove sono nato (e che nella prossima stagione dovrebbe giocare in serie B n.d.r.), e quello voglio fare". (ANSA).