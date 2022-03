Galliani: "Weah lo prendemmo al Festival di Cannes, si ridusse l'ingaggio pur di venire al Milan"

MilanNews.it

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan adesso al Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di George Weah, uno dei tanti giocatori che hanno scritto la storia del Milan durante l'era Berlusconi: “Ricorderete il mitico spot di George Weah. Io e Ariedo Braida lo prendemmo al festival di Cannes perché i proprietari erano del cartellino del Paris Saint-Germain. Riuscimmo a prenderlo, non trovammo l’accordo economico finché intervenne lui che rinunciò ad alcuni soldi dell’ingaggio pur di venire al Milan. Ricordo i suoi gol a Roma contro la Roma e la Lazio, andrebbero fatti vedere perché sono la storia del calcio. Sono troppi i ricordi, non so da dove cominciare e come finire”.