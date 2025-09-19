Ganz racconta il passaggio dall'Inter al Milan: "In nerazzurro arrivò Ronaldo..."

vedi letture

Nel dicembre 1997 Maurizio Ganz passò dall'Inter al Milan, con l’attaccante che un mese dopo batte la sua ex squadra in derby vinto dai rossoneri per 5-0, andando anche ad esultare in modo rabbioso. Il diretto interessato, intervistato da RSI Sport, racconta la situazione:

“In quel momento c’erano due squadre che avevano bisogno di me: una era il Lecce ed una era il Milan. Ho deciso di andare al Milan perché volevo godermi Milano. Con la maglia dell’Inter ho fatto 38 gol su 85 presenze, più o meno un gol ogni due partite per tre anni. Mi sentivo un giocatore importante. La mia sfortuna è stata la fortuna dell’Inter, quando è arrivato Ronaldo. Ronaldo giocava come punta centrale e io per 4-5 partite giocavo sull’esterno nel 4-4-2, dove ho fatto 4 gol in 8 presenze. Quindi il ruolo, seppur cambiato, è stato efficace. Non è stato un mio tradimento quindi. Le mie strade erano chiuse. Se fossi andato al Lecce invece che al Milan probabilmente sarei tornato a San Siro con la maglia dell’Inter in modo diverso”.