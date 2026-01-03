Gasperini: "A Bergamo abbiamo dato molto fastidio. La vera anomalia, se vogliamo, è stata aver raggiunto certi livelli con bilanci in utile"

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "L'accoglienza per De Rossi qui è stata bella e meritata, per quanto mi riguarda, conoscendoci con i bergamaschi, sarà bello salutarsi, ma poi ognuno per sé. Senza prigionieri..." Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta, che segna il suo ritorno a Bergamo dopo nove anni di avventura alla guida dei nerazzurri. "Spero di non esser cambiato da com'ero a Bergamo, ma di esser sempre me stesso - ha aggiunto l'allenatore della Roma - La cosa che per me è importante è aver fatto presa su questo spogliatoio e aver tolto lo scetticismo che c'era su di me". "Per me non è stato facile cambiare vita - ha aggiunto -, ma professionalmente sono in una situazione che mi stimola tanto e alla quale credo molto. In questo non sono diverso da Bergamo, perché quando abbiamo vinto l'Europa League ho pensato che potessimo lottare anche per qualcosa di ancora più alto". E poi: "Torno con grande piacere a Bergamo, perché è stata una bella storia quella con l'Atalanta.

E' cominciato tutto con Percassi e siamo sempre cresciuti. La vera anomalia, se vogliamo, è stata aver raggiunto certi livelli con bilanci in utile. E' una cosa straordinaria e abbiamo dato anche molto fastidio, ma questa è stata la capacità di questo grande imprenditore. Io ho cercato di lasciare la squadra il più in alto possibile e credo di aver lasciato un valore importante lì". (ANSA).