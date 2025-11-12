Gasperini crede allo Scudetto: "Liberi di sognare, si può fare tranquillamente"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è stato intervistato nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1, approfittando dei giorni con meno pressione per via della sosta per le Nazionali. Il tecnico ex Atalanta non ha voluto gettare acqua sul fuoco del sogno Scudetto e ne ha parlato così: "Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento"

È importante crederci?

"Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede. Però siamo solamente all'inizio: già quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono. Abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti, ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato".