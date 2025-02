Gasperini: "Spero ci possa essere una crociata contro le simulazioni: ammazzano il calcio"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Brugge, dopo la sconfitta dell'andata per 2-1 decisa da un rigore assegnato ai belgi e molto contestato dall'allenatore nerazzurro. Il tecnico si è soffermato anche su riflessioni arbitrali.

Siete ancora avvelenati per il rigore dell'andata o non ci pensate più?

"Ormai è così. È stato ampiamente documentato e non possiamo più pensare all'episodio. Più complicato che pareggio, domani dovremo superare tutto".

VAR a chiamata, cosa ne pensa?

"Mi sono già esposto tante volte e sono contro questa soluzione perché rallenterebbe ancora di più il gioco. Poi si costringerebbe ad avere regie in panchina, aumentando le polemiche. Ci sono tre persone al VAR e quattro arbitri: 7 persone mi sembrano tantissime, se ci mettiamo anche noi sarebbe complicatissimo. Si porterebbe il calcio a essere qualcosa che non mi piace".

Il VAR ha tolto tanti errori, ma la sensazione è che il regolamento vada chiarito, soprattutto sui falli di mano.

"Sono d'accordo, difficilmente si può arrivare a qualcosa di uniforme ma si può fare meglio e si può essere più chiari. La cosa che va cambiata è sui contatti di gioco, le simulazioni devono essere combattute e spero che ci possa essere una crociata, perché ammazzano il calcio. Abbiamo giocato spesso di sabato e la domenica riesco a vedere alcune partite. Questo è diventato un altro sport e spero che la tecnologia possa chiarire e dare risposte. Diventa un calcio bruttissimo da vedere se si toglie il contatto, già abbiamo tolto il contrasto. Togliere il contatto è un delitto, così il calcio diventa non bello per noi e per i tifosi"