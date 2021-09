Gatti (pres. Lombardia Uno): "Tonali? Mai avuti dubbi che il Milan avesse fatto un grande colpo"

Davide Gatti, presidente della Lombardia Uno, club in cui è cresciuto Sandro Tonali, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del centrocampista rossonero: "Se sono stupito dalla crescita di Tonali? Stupito magari sì, perché Sandro l’anno scorso ha fatto oggettivamente fatica e la fase di apprendistato è durata più di quanto mi aspettassi, ma sul fatto che il Milan avesse fatto un colpo investendo su di lui non ho mai avuto dubbi. Ero straconvinto delle sue potenzialità e sono sicuro che crescerà ancora tantissimo. Andava aspettato, del resto è passato dalle partite dei campionati giovanili alla Serie A, giocando per la squadra dei suoi sogni, in pochissimo tempo, un periodo di ambientamento ci sta. In tanti si aspettavano tutto e subito da un ventenne. Anche il Milan, un anno fa, era una squadra giovane e in costruzione, ma nessuno ha chiesto a Pioli di vincere lo scudetto a tutti i costi...".