Gattuso lascia Perisic fuori squadra: alla base motivi disciplinari

vedi letture

A Gennaro Gattuso il carattere non è mai mancato e, una volta divenuto tecnico, la disciplina è una fattore sul quale l'ex Milan non transige e per il quale non guarda in faccia nessuno. Ed a farne le spese ora è l'ex esterno dell'Inter Ivan Perisic. Nonostante sia una delle stelle dell'Hajduk infatti è stato escluso dalla lista dei convocati in vista della prossima sfida alla Lokomotiva Zagabria. E secondo quanto riportano diversi media croati, il motivo alla base sarebbe disciplinare.

Secondo quanto si legge su SportSport.ba, non è ancora dato a sapersi il motivo della sua espulsione dalla rosa e soprattutto non si sa quando eventualmente potrebbe essere reintegrato nel gruppo: al momento si tratterebbe infatti di una sospensione a tempo indeterminato. E si che pochi giorni fa Gattuso aveva parlato in toni decisamente positivi di lui: "Perisic è un giocatore forte" - le sue parole "e tutti ci aspettiamo molto da lui. Ha avuto un grave infortunio e sappiamo quanti anni ha. Ci vorrà tempo perché torni. I giovani possono imparare molto da lui". L'Hajduk ha aperto il campionato con una vittoria per 2:1 sullo Slaven Belupo, e in Conference League ha al 3° turno preliminare contro il Torshavn delle Isole Faroe.