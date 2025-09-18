Gautieri: "Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori può dare fastidio al Napoli"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Carmine Gautieri, ex giocatore, ha detto la sua su chi può essere l'anti-Napoli in Serie A: “La Juve è partita in sordina, in silenzio senza proclami e secondo me può dare fastidio come il Milan che ha un centrocampo straordinario. Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori secondo me può dare fastidio al Napoli. E occhio alla Roma di Gasperini”.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

