Gazidis: "Contro il razzismo abbiamo fatto un passo che in Italia non era mai stato fatto"

Ivan Gazidis, intervenuto a BBC 5 Radio, ha detto la sua sulla presa di coscienza dei club di Serie A nei confronti del problema del razzismo: "Il campionato italiano deve ascoltare le vittime di razzismo ed ascoltare gli esperti in questo campo. Ora abbiamo fatto un passo serio che in Italia non era mai stato fatto. Questa lettera, firmata dai 20 club, è il primo riconoscimento verso il problema, è il riconoscimento è veramente il primo passo. Un riconoscimento che ci sarà bisogno di un forte impegno per agire".