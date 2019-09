Gazzetta: "Belotti ribalta il Milan e riporta in alto il Toro. Giampaolo è già al bivio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Belotti ribalta il Milan e riporta in alto il Toro. Giampaolo è già al bivio". I rossoneri sono passati in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Piatek, ma nella ripresa si sono fatti riprendere e superare da una doppietta di Belotti. La squadra di Giampaolo, certamente alle prese in settimana con ripercussioni pericolose, non ha demeritato sul piano del gioco e della finalizzazione, ma alla fine è tornata a casa con zero punti in tasca.