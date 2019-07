Gazzetta - Milan, Giampaolo scorciatoia per arrivare a Praet

Abbandonata la pista Veretout, il Milan è costretto a cercarne di nuove. Come riporta La Gazzetta dello Sport i rossoneri potrebbero rimettersi in carreggiata per Dennis Praet, che la Samp valuta 25 milioni. La presenza di Giampaolo in panchina - evidenzia la rosea - può offrire una scorciatoia: Praet, infatti, si è adattato immediatamente alla Serie A, diventando un punto di forza della Sampdoria, grazie all’allenatore che oggi guida il Milan.