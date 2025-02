Gazzetta - Milan, ieri Ibra ha avuto un confronto con Morata, Calabria e Tomori per invitare i tre ad accettare la cessione

Il Milan è molto attivo sul mercato in entrata, ma sta lavorando tanto anche su quello in uscita. Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nella giornata di ieri a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha avuto un confronto con Fikayo Tomori, Alvaro Morata e Davide Calabria e il Senior Advisor di RedBird, usando toni alla Ibra, ha invitato i tre ad accettare la cessione. L'attaccante e il terzino hanno evidentemente recepito la richiesta dello svedese (lo spagnolo andrà al Galatasaray, l'italiano al Bologna) mentre il centrale inglese ha ribadito il suo no al passaggio al Tottenham.