Montolivo promuove Modric: "A 40 anni può fare la differenza"

Tra una decina di giorni inizierà il campionato di Serie A ed è per questo che si iniziano a vedere e a leggere tutte le varie opinioni su griglie, favorite e sorprese del prossimo torneo. Il Milan inizierà la sua avventura contro la Cremonese a San Siro il prossimo sabato 23 agosto, con una partita ufficiale già nelle gambe contro il Bari in Coppa Italia (questa domenica 17 agosto, sempre a San Siro). Nella sua intervista a Repubblica, l'ex capitano rossonero e oggi commentatore Riccardo Montolivo ha espresso il suo punto di vista anche sul Milan.

Il giudizio di Riccardo Montolivo, ex centrocampista ed ex capitano del Milan, sull'arrivo in rossonero di un campione come il croato Luka Modric, pur alla soglia dei 40 anni di età e dopo aver vinto tutto in carriera: "Un'occasione di mercato che il Milan ha fatto bene a cogliere. In Serie A, anche a quarant'anni, può fare la differenza. Non vedo l'ora di vedere i suoi colpi d'esterno. Lui e De Bruyne sono quei giocatori illuminanti che mancavano al Milan e al Napoli"