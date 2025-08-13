Collovati: "Con Allegri il Milan arriverà sicuramente tra le prime tre"
Tra una decina di giorni inizierà il campionato di Serie A ed è per questo che si iniziano a vedere e a leggere tutte le varie opinioni su griglie, favorite e sorprese del prossimo torneo. Il Milan inizierà la sua avventura contro la Cremonese a San Siro il prossimo sabato 23 agosto, con una partita ufficiale già nelle gambe contro il Bari in Coppa Italia (questa domenica 17 agosto, sempre a San Siro). Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero e oggi commentatore Fulvio Collovati ha espresso la sua griglia di partenza.
Il giudizio di Collovati su quello che sarà il prossimo campionato di Serie A: "Chi parte favorito è il Napoli, almeno a oggi. È campione uscente e ha fatto il mercato migliore di tutti, comprando tutto quello che serviva: difensore, centrocampista, esterni, punta. Del resto, Conte è rimasto perché sapeva che sarebbe stato accontentato da De Laurentiis. La rosa dell'Inter resta di livello e se la giocheranno, ma occhio pure al Milan: con Allegri in panchina arriverà sicuramente tra le prime tre"
