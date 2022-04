Una volta conclusa la trattativa con Elliott per l'acquisto ufficiale del Milan partirà il progetto di Investcorp che sarà a lunga durata: non i soliti 5-7 anni prima di rivedenderlo di nuovo, ma un periodo di almeno dieci anni per riportare il club rossonero nell'élite del calcio mondiale. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.