Gazzetta - Milan, Maignan sta bene: tra oggi e domani Pioli decideranno se convocarlo o meno per il Cagliari

Milan, Maignan sta bene: tra oggi e domani Pioli decideranno se convocarlo o meno per il Cagliari

Arrivano ottime notizie dall'infermeria in merito alle condizioni di Mike Maignan, alle prese con un risentimento al flessore della coscia sinistra rimediato durante la gara di Champions League contro il Newcastle: come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese sta bene e tra oggi e domani Stefano Pioli e lo staff medico rossonero decideranno se convocarlo già per la trasferta di mercoledì a Cagliari. L'ex Lille tornerà in campo solo se non ci saranno rischi.