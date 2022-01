Gazzetta - Milan, per la difesa è testa a testa fra Bailly e Diallo

Il Milan prosegue nella propria ricerca di un difensore centrale e secondo la Gazzetta dello Sport la sfida oggi è fra due profili: quello di Eric Bailly e di Abdou Diallo. Il preferito, che sarebbe Botman, non lascerà il Lille per meno di 40 milioni e così i rossoneri si chiamano fuori. Lo United invece ha aperto al prestito per 6 mesi con riscatto in estate dell’ivoriano, pista quindi da seguire con attenzione. Più complicato convincere il PSG con questa formula, Leonardo resta fermo sulla richiesta da 25 milioni ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni. Non sembrano calde invece le pista Mbemba del Porto e Tanganga del Tottenham.