Gazzetta - Milan, quanti cambi contro l'Empoli: Pioli cambia tutto l'attacco, chance per Origi e Rebic

© foto di DANIELE MASCOLO

Rispetto all'ultima partita vinta 4-0 contro il Napoli, Stefano Pioli farà questa sera contro l'Empoli un po' di turnover in vista del match di Champions League di mercoledì contro la squadra di Spalletti. In particolare, il tecnico rossonero cambierà tutto l'attacco: out Diaz, Leao e Giroud, dentro Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Origi come centravanti. Riposerà inizialmente anche Krunic, al suo posto chance per Pobega che agirà da trequartista. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.