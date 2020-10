Gazzetta - Milan-Spezia, la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro lo Spezia. Confermata la difesa con Calabria a destra, Theo Hernandez sul binario opposto e la coppia centrale formata da Kjaer e Gabbia (in porta, ovviamente, ci sarà Gigio Donnarumma); a centrocampo l’inedito tandem Tonali-Krunic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Colombo. Pioli, dunque, si affida al turnover per ritrovare brillantezza e provare a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo