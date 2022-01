Gazzetta - Milan-Spezia non si può ripetere: ecco perchè

Dopo il clamoroso errore dell'arbitro Serra, molti tifosi rossoneri si sono chiesti se ci sia la possibilità di ripetere la sfida di ieri tra Milan e Spezia. E' davvero possibile? Secondo gazzetta.it, la risposta è no in quanto non si può nemmeno parlare di gol annullato a Messias perchè il fischio del direttore di gara è avvenuto prima e dunque tutto quello che è successo dopo è come se non fosse mai successo. Quello di Serra non è stato un errore tecnico, ma un errore di interpretazione del gioco (non doveva fermare il gioco, ma doveva dare vantaggio).