Gazzetta - Nessuno stop per Marinelli e Abisso dopo il rigore concesso in Milan-Fiorentina

Stando a quanto riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport il designatore Gianluca Rocchi non imporrà nessuno stop all’arbitro Marinelli e al VAR Abisso per il rigore concesso ieri sera in Milan-Fiorentina per il fallo di Ranieri su Gimenez, sebbene ci sia un elemento che non è stato apprezzato dal vertice AIA.

L’intervento di Parisi è falloso: va dritto sull’uomo lasciando perdere il pallone, allargando il braccio che, senza violenza, colpisce in volto Gimenez e lo trattiene sul colletto in modo lieve. Il direttore di gara Marinelli non fischia subito e viene mandato all’OFR dal VAR Abisso: la review dura circa 4 minuti e viene concesso il penalty al Milan, realizzato poi da Leao.

Il gesto di Parisi, si legge su gazzetta.it, è completamente ingenuo: un intervento del genere, seppure senza un’intensità travolgente, non può che essere considerato falloso. Così come non può essere considerata positiva la reazione di Gimenez scrive la rosea, che cita le dichiarazioni di Rocchi dello scorso giugno su casi del genere: “La simulazione va combattuta, va messa una linea fra scena teatrale e conseguenza di un contatto. Si sentono anche urla "disumane", per impressionare l'arbitro, si induce l'arbitro a sbagliare. Come risolverla? Con la responsabilità di tutti".