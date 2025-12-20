Gennaio-febbraio 2026 con sette trasferte: il Milan giocherà solo tre volte a San Siro

Dopo la Coppa Italia, il Milan ha concluso la sua avventura anche in Supercoppa Italiana e così da qui a fine stagione giocherà solo in campionato. Dando un occhio al calendario dei rossoneri di Max Allegri si può notare che il Diavolo, tra gennaio e febbraio 2026, giocherà dieci partite di Serie A, di cui solo tre a San Siro, vale a dire quelle contro Genoa (8 gennaio), Lecce (18 gennaio) e Parma (22 febbraio). Saranno dunque ben sette le trasferte, compresa quella dell'8 febbraio a Perth contro il Como, gara che in teoria si sarebbe dovuta giocare al Meazza.

Ecco, nel dettaglio, il calendario del Milan nei primi due mesi del 2026:

2 gennaio Cagliari-Milan

8 gennaio Milan-Genoa

11 gennaio Fiorentina-Milan

15 gennaio Como-Milan

18 gennaio Milan-Lecce

25 gennaio Roma-Milan

1 febbraio Bologna-Milan

8 febbraio Milan-Como

15 febbraio Pisa-Milan

22 febbraio Milan-Parma

