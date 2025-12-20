Il Cagliari presenta il piano economico per il nuovo stadio

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Un altro passo avanti per la realizzazione del nuovo stadio "Gigi Riva": è stato depositato dal Cagliari al Comune il piano economico-finanziario (Pef) del progetto definitivo aggiornato. Un documento chiave dell'iter autorizzativo e concessorio: attesta la sostenibilità economica e la copertura finanziaria dell'opera. L''asseverazione' di UniCredit certifica - spiega il club - in modo indipendente la coerenza del quadro finanziario, la congruità dei costi e l'affidabilità delle linee di ricavo previste, confermandone la fattibilità nel tempo. La struttura del debito è stata definita in stretto coordinamento con la Sfirs, società finanziaria della Regione Sardegna. L'iniziativa, promossa in project financing, prevede l'apporto di capitale privato, il ricorso a debito bancario e il contributo delle istituzioni: Comune di Cagliari per le attività di demolizione e bonifica e Regione con un contributo pubblico d'equilibrio di 50 milioni di euro.

Il prossimo passaggio è l'approdo in Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse. A seguito della deliberazione, il Comune potrà indire la gara pubblica internazionale per l'assegnazione della concessione cinquantennale di realizzazione e gestione dell'opera, con conseguente avvio del diritto alla demolizione del vecchio Sant'Elia e alla costruzione del nuovo stadio. In qualità di soggetto proponente - spiega ancora il club - la società costituenda partecipata da Cagliari Calcio e dal partner industriale Gruppo Costim manterrà il diritto, previsto dalla normativa, di pareggiare eventuali offerte concorrenti entro 15 giorni dalla chiusura della procedura. "La presentazione del Piano economico finanziario - afferma il presidente del club sardo, Tommaso Giulini - è un passaggio fondamentale nel percorso verso il nuovo stadio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme ai nostri partner e guardiamo con fiducia ai prossimi step. L'obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno, sostenibile e identitario, all'altezza delle ambizioni della città e di tutta la Sardegna, capace di ospitare grandi eventi sportivi e di agire da volano di sviluppo per il territorio". (ANSA).